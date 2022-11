Immer mehr Familien zieht es aus der Großstadt in ländlichere Regionen. Günstiger wohnen, höhere Sicherheit und viele Freizeitangebote für Kinder locken die Städter aufs Land.

Die Corona-Krise scheint diese Entwicklung noch einmal verstärkt zu haben. Die Website kommunal.de hat die familienfreundlichsten Kleinstädte in Deutschland unter die Lupe genommen. Auch aus Franken sind drei Vertreter anzutreffen.

Familienfreundlichste Städte in Deutschland: so wurden sie ermittelt

Die Studie hat sich auf kleinere Kommunen mit mindestens 10.000 Einwohnern, maximal aber 20.000 Einwohnern konzentriert. Rund 900 Kommunen in dieser Größenordnung gibt es in Deutschland.

Ermittelt wurden dabei Daten, wie die Entwicklung der Einwohnerzahl, die Geburtenrate und den Anteil junger Menschen in jeder Kommune. Aber auch die Verkehrsinfrastruktur, die Baulandpreise und die Zahl der Schulabgänger ohne Schulabschluss. Dabei wurde immer auch das Umfeld der jeweiligen Kommune, meist die Zahlen für den Landkreis, mit eingebunden. Denn keine Kleinstadt steht isoliert im Raum, etwa wenn es um die Zahl der Arbeitsplätze in einer Region geht.

Die gute Nachricht vorweg: Es gibt in ganz Deutschland familienfreundliche Kommunen. Allein der Blick auf die fünf familienfreundlichsten Kommunen zeigt die große Verteilung. Hier finden sich nämlich fünf Städte aus fünf ganz unterschiedlichen Bundesländern.

Familienfreundlichste Kommunen in Deutschland: Platz 1 bis 5

Die familienfreundlichste Kommune in Deutschland findet sich in Bayern: nämlich in Eichstätt in Oberbayern. Die Stadt, welche mitten im Altmühltal liegt, hat nur 13.000 Einwohner, doch schon seit je her wurde dort Familienfreundlichkeit großgeschrieben. Die katholische Universität bekam sogar schon viermal das Siegel "familienfreundlichste Stadt" der Hertie-Stiftung.

Auf Platz 2 findet sich eine Stadt aus Baden-Württemberg: Neckargemünd. 13.000 Menschen leben in Neckargemünd am Neckar in der Metropolregion Rhein-Neckar. Familien finden hier nicht nur eine hervorragende Verkehrsanbindung mit diversen S-Bahn-Linien. Auch drei Grundschulen, ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum und ein Schulzentrum mit Realschule und Gymnasium sind hier ebenso zu finden wie eine staatliche Schule mit Internat für Hör- und Sprachgeschädigte.

Platz 3 hat sich der Kurort Königstein am Taunus geschnappt. Auch hier findet sich eine überdurchschnittlich gute Bildungslandschaft mit fünf Grundschulen, darunter einer zweisprachigen Schule. Neben den beiden staatlichen weiterführenden Schulen gibt es auch hier zwei staatlich anerkannte Privatschulen. In der Region befinden sich Zoos, Tierparks und familiengerechte Museen.

Den 4. Platz belegt eine Stadt aus Ostdeutschland: nämliche Wildau. Die Stadt in Brandenburg punktet mit ihrer überregional bekannten Hochschule, welche sich besonders stark für Familienfreundlichkeit einsetzt. Ein besonderes Augenmerk legt die Kommune zudem seit langem auf Teamsportarten für die ganze Familie. Wildau nennt sich selbst "eine der sportlichsten Gemeinden Brandenburgs", die Zahl der Mitglieder in den Sportvereinen ist auffallend hoch.

Der 5. Platz liegt in Rheinland-Pfalz, genauer gesagt im Westerwald: die Kreisstadt Montabaur. Die Stadt hat eine sehr gute ICE-Anbindung an die Schnellfahrstrecke zwischen Rheinland und Rhein-Main Gebiet. Im krisengeschüttelten Corona-Jahr 2020 standen im Haushalt rund 15 Millionen Euro nur für Investitionen zur Verfügung. Das meiste ging in die Schulen, Feuerwehren und das Verbandsgemeindehaus. Auch an Aktivitäten für Familien mangelt es nicht: Von einem regelmäßigen Jazz-Wochenende über einen Trimm-Dich-Pfad, ein Schützenhaus, ein Modellflugclub bis hin zu hervorragenden Fahrradwegen durch das Gelbachtal bis zum Lahntal fehlt es der Stadt an nichts.

Städte aus Franken im Ranking

Im Ranking der familienfreundlichsten Städte finden sich auch fränkische Kleinstädte. Auf Platz 9 liegt beispielsweise die Stadt Marktheidenfeld. Auf Platz 21 findet sich eine weitere unterfränkische Stadt: Karlstadt. Und auf Platz 27 die Gemeinde Goldbach.

Insgesamt 30 Städte wurden ins Ranking aufgenommen. Die komplette Studie kann hier angesehen werden.