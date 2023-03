Brüssel vor 1 Stunde

EU-Energieverbrauch muss bis 2030 um 11,7 Prozent sinken

Die EU will ihren Energieverbrauch senken. Nun gibt es auch ein konkretes Ziel. Es soll der Verbrauch von ganz Spanien zusammengerechnet sein. So gibt es zumindest eine Abgeordnete an.