Berlin vor 1 Stunde

Tödliche Schüsse auf Hund

Eskalation beim Gassigehen: Polizist erschießt Hund mit Maschinenpistole - Halterin kommt in psychiatrische Klinik

In einem Berliner Park eskalierte am Wochenende eine Situation zwischen zwei Hunden derart, dass die Polizei einen der Hunde schließlich erschoss. Die 28 Jahre alte Halterin des Hundes kam zunächst mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.