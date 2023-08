Energiewende: Eon-Chef Birnbaum fordert Bürokratieabbau

Für einen Erfolg der Energiewende ist nach Ansicht von Eon-Chef Leonhard Birnbaum neben Kapital auch ein Bürokratieabbau notwendig. «Wir brauchen eine deutliche Beschleunigung und Verschlankung der Planungs- und Genehmigungsverfahren», sagte Birnbaum am Mittwoch in Essen mit Blick auf geplante Investitionen in die Strom-Verteilnetze. Der Fokus der politischen Entscheider sollte jetzt darauf liegen, die gesetzten Ziele zu erreichen. Dafür müssten die Hemmnisse konsequent beseitigt werden.

«Der Kanzler redet von Deutschlandgeschwindigkeit. Jetzt muss er nur noch dafür sorgen, dass die Ämter verstehen, was er meint», sagte Birnbaum. «Ich würde jetzt mal ganz vorsichtig sagen: Die haben das bisher nur begrenzt verstanden oder begrenzt in ihr Handeln involviert. Das muss sich jetzt ändern.»