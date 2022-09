Geht das Licht aus auf den Weihnachtsmärkten in Rheinland-Pfalz ?

? Diese Energiesparmaßnahmen setzen die Städte um

setzen die Städte um Eisbahn, Beleuchtung von Dom und Christuskirche, Markt-Illuminationen: Das ist geplant

Es wäre ein Schock für viele Christmas-Fans: EinWeihnachtsmarkt ohne farbenfrohe Lichterpracht? Kaum vorzustellen. Die anhaltende Energiekrise zwingt die Kommunen jedoch zum Umdenken.

Adventliche Beleuchtung auf den Weihnachtsmärkten in Rheinland-Pfalz: Das planen die Kommunen

Lichterglanz auch in Energiesparzeiten: Die Städte in Rheinland-Pfalz gehen ganz unterschiedlich mit der adventlichen Beleuchtung zentraler Straßen und Plätze um. "Mainz soll nicht in Dunkelheit versinken", sagt der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt, Michael Ebling (SPD). Knapp zwei Monate vor einem möglichen Start haben manche Kommunen schon grobe Konzepte, andere sind noch am Anfang ihrer Überlegungen, wie eine Umfrage der dpa in Kommunen ergab.

Die Stadt setzt den mit der Landesregierung abgestimmten Beschluss um, den Energieverbrauch um 15 Prozent zu verringern. Aber Dom, St. Stephan und Christuskirche - drei markante spirituelle Wahrzeichen von Mainz - bleiben weiter angestrahlt. "Auch an der Weihnachtsbeleuchtung soll nicht gespart werden", hat Ebling angekündigt. Gerade in dunklen Zeiten sei die Weihnachtsbeleuchtung ein Zeichen der Hoffnung und des Zusammenhalts.

Sparen bei der Beleuchtung der Fußgängerzone und des Weihnachtsmarktes will die Stadt Koblenz: "Grundsätzlich sollen die Markt-Illuminationen reduziert und auf größere Stromverbraucher verzichtet werden", sagte eine Sprecherin der Koblenz Touristik. So habe man bereits in den vergangenen Jahren die Beleuchtung fast komplett auf sparsamere LED-Technik umgestellt. Die Markt-Beleuchtung wie Lichterketten und Tannenbäume soll auf bis zu 50 Prozent reduziert werden. "Um dies zu erreichen, wird die Zahl der Leuchtmittel vermindert werden und deren Leuchtzeiten verkürzt."

Eisbahn, Foto-Stationen und Kinder-Weihnachtsbäckerei entfallen

Beim Weihnachtsmarkt werde zudem auf große Energieverbraucher wie Eisbahn, die Kinder-Weihnachtsbäckerei und die Foto-Stationen verzichtet. "Durch diesen Verzicht werden etwa 65.000 Kilowattstunden eingespart." Da Deko- und Beleuchtungselemente des Weihnachtsmarktes und der Stände erst ab der Dämmerung eingeschaltet und bei Ende des Marktes sofort ausgeschaltet würden, spare man grob geschätzt 15.000 bis 20.000 Kilowattstunden.

In Trier wird es vor Weihnachten wieder eine feierliche Beleuchtung geben. "Für uns ist es wichtig, dass wir nicht unsichtbar werden in der Weihnachtszeit. Wir wollen die Stadt Trier ja nicht ausschalten", sagte der Vorsitzende der City-Initiative Trier, Patrick Sterzenbach. Aber natürlich wolle man einen Beitrag in der Energiekrise leisten: Daher werde angestrebt, die Laufzeit der Beleuchtung um 15 Prozent zu reduzieren. "Später anfangen, früher aufhören und vielleicht nach Weihnachten die gesamte Laufzeit bisschen verkürzen", sagte er.

Trier: "Für 'ein gutes Einkaufserlebnis' gehöre die Weihnachtsbeleuchtung aber dazu"

Um Energie zu sparen, wird der Trierer Weihnachtsmarkt an zwei Tagen die Woche auch seine Öffnungszeiten verkürzen: Bisher waren die Buden am Freitag und Samstag bis 21.30 Uhr offen, in diesem Jahr soll jeweils um 20.00 Uhr Schluss sein, sagte der Sprecher des Marktes in Trier.

Die Beleuchtung sei in Trier schon länger auf LED umgerüstet, so dass man ohnehin 80 Prozent Energie einspare. Für "ein gutes Einkaufserlebnis" gehöre die Weihnachtsbeleuchtung aber dazu, sagte Sterzenbach, dessen Verein rund 200 Betriebe vor allem aus Handel und Gastronomie in der Innenstadt vertritt. In der Krise sei die Lage für den Handel schwierig genug.

Kaiserslautern verzichtet auf die Eisbahn und die Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen

Aus Kaiserslautern hieß es, die pfälzische Stadt werde auf die Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen sowie auf die Eisbahn verzichten. "Weitere Energiesparmaßnahmen rund ums Thema Weihnachten sind aktuell nicht geplant", teilte ein Sprecher der Kommune mit.

Ludwigshafen rechnet mit einem Weihnachtsmarkt auf dem zentralen Berliner Platz. "Wir sind uns der besonderen Situation bewusst, dass wir einerseits ein ansprechendes Angebot entwickeln wollen, andererseits aber vor der Herausforderung stehen, Energie einsparen zu müssen", erklärte ein Sprecher der Kongress- und Marketing-Gesellschaft Lukom. Aktuell prüfe man, wie man der Situation gerecht werde und stehe mitten in der Planung. "Es wurden noch keine abschließenden Entscheidungen gefällt."

