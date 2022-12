Die Corona-Pandemie ist nach Ansicht des Virologen Christian Drosten vorüber. "Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-CoV-2, nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei", sagte der Leiter der Virologie an der Berliner Universitätsklinik Charité dem Tagesspiegel am Montag.

Die Immunität in der Bevölkerung werde nach diesem Winter so breit und belastbar sein, dass das Virus im Sommer kaum noch durchkommen könne. Als einzige Einschränkung nannte der Virologie einen weiteren Mutationssprung. "Aber auch das erwarte ich im Moment nicht mehr."

Immunität der Bevölkerung stark - Corona-Pandemie laut Virologe Drosten vorbei

Der Intensivmediziner Christian Karagiannidis, der auch Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung ist, hatte im Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) die Frage bejaht, ob die Pandemie nach dem Winter vorbei sei. "Ich rechne damit, dass die Pandemie jetzt zunehmend ausläuft", sagte Karagiannidis dem RND am Montag. Sicherlich werde es noch die eine oder andere kleine Welle geben. Die Immunitätslage der Bevölkerung sei jedoch solide und auf den Intensivstationen seien deutlich weniger Covid-Patienten.

Die Einschätzung, dass es sich bei Corona inzwischen um eine Endemie handelt, teilen inzwischen mehrere Experten, so etwa der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens. Aus seiner Sicht ist eine Pandemie vor allem dadurch definiert, dass ein weltweit unbekannter Erreger, mit dem Menschen keine immunologische Erfahrung haben, in die Bevölkerung einbricht. Das sei inzwischen nicht mehr gegeben, hatte Mertens bereits Ende Oktober gesagt.

In der Politik ist man sich jedoch uneins, wie man mit einem wahrscheinlichen Ende der Corona-Pandemie umgehen soll. Vor allem deutet alles auf einen Zwist zwischen den Parteien der Ampel-Koalition an, vor allem zwischen den Grünen und der FDP.

Droht Zoff in der Ampel? FDP für Abschaffung aller Maßnahmen - Grüne weiterhin vorsichtig

So forderte der FDP-Bundesjustizminister Marco Buschmann direkt nach dem Statement Christian Drostens ein Ende aller Corona-Maßnahmen. "Christian #Drosten gehörte in der #Pandemie zu den vorsichtigsten Wissenschaftlern", schrieb der FDP-Politiker am Montag auf Twitter. "Nun lautet sein Befund: Die Pandemie ist vorbei. Wir sind im endemischen Zustand. Als politische Konsequenz sollten wir die letzten #Corona-Schutzmaßnahmen beenden", forderte Buschmann.

Auch FDP-Parteivize Wolfgang Kubicki sieht keinen Grund mehr für Corona-Schutzmaßnahmen. Mit dieser Erklärung von Drosten werde "jeglicher Grundrechtseinschränkung zur Eindämmung des Coronavirus die Grundlage entzogen", sagte Kubicki gegenüber dem Tagesspiegel. Er erwarte, dass die Koalitionspartner im Bund so schnell wie möglich zusammenkämen und eine entsprechende gesetzliche Änderung des Infektionsschutzgesetzes angingen. "Dies ist verfassungsrechtlich geboten." Auch die Länder müssten jetzt ihre jeweiligen Maßnahmen beenden, forderte der FDP-Politiker.

Anders hingegen prominente Spitzenpolitiker der Grünen. Der Gesundheitsexperte der Partei, Janosch Dahmen, mahnte für den Winter noch Vorsicht an. "Zurzeit spricht vieles dafür, dass sich das Coronavirus kaum noch verändert und seine zurzeit noch starke Verbreitung mit dem Ende dieses Winters endlich deutlich zurückgehen wird", sagte er dem Tagesspiegel. Bis zum Frühjahr sollte man aus Dahmens Sicht wegen der aktuell noch starken Verbreitung des Virus, damit einhergehenden Personalausfällen und der Belastung des Gesundheitswesens aber "weiter rücksichtsvoll sein und in Innenräumen deshalb Maske tragen, Händehygiene einhalten und auf regelmäßiges Lüften achten."

Im Gegensatz zu den Ampel-Koalitionspartnern plädiert man in der SPD für ein langsames Ende der Corona-Maßnahmen. Unter anderem äußerte sich SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert im Morgenmagazin von ARD und ZDF zur Zukunft des Infektionsschutzgesetzes. "Wir erleben jetzt noch vier Monate Abschiedstournee des Infektionsschutzgesetzes, und wenn es dann keine Mutationen gibt, dann wird es auch wirklich in die Phase der Eigenverantwortung übergehen müssen", meinte Kühnert. Er merkte jedoch gleichzeitig an, dass viele Regeln in der Hand der Länder sein.

"Empfehlungen und Eigenverantwortung" - Bayern sieht sich selbst als Vorbild

In der Opposition wird man hingegen schon ungeduldig. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) verwies darauf, dass auch viele weitere Experten die Corona-Pandemie als beendet ansehen. "Der Bund kann das nicht ignorieren und sollte das Infektionsschutzgesetz prüfen, an welcher Stelle es an die neue Lage angepasst werden sollte", so Holetschek gegenüber dem Bayerischen Rundfunk (BR). So sollte man beispielsweise hinterfragen, ob die Maskenregeln im Fernverkehr noch zeitgemäß seien. "Es ist an der Zeit, von einer Phase der Pflichten in eine Phase der Empfehlungen und der Eigenverantwortung überzugehen. Bayern macht das bereits in vielen Bereichen, und wir fahren gut damit", verweist der CSU-Politiker auf sein eigenes Bundesland.

Trotz der zu Ende gehenden Corona-Pandemie appellieren Ärztevertreter an die Bevölkerung, weiterhin Schutzmaßnahmen beizubehalten. "Ist es nicht klug, dass Menschen - auch für die Zukunft -, die Infekte haben, welcher Art auch immer, und die dann ansteckend sind, sich ein paar Tage lang isolieren, zurücknehmen, mit ein bisschen Umsicht und Nachsicht darüber nachdenken, inwieweit sie sich in Menschenansammlungen begeben?", sagte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, am Dienstag im Deutschlandfunk.

Er stellte allerdings infrage, "inwieweit wir noch rechtliche Maßnahmen im Sinne des Infektionsschutzgesetzes brauchen". Das Tragen von Masken in bestimmten Situationen hält auch Frank Ulrich Montgomery, Vorstandsvorsitzender des Weltärztebundes, für sinnvoll. "Entspannung heißt ja nicht, dass man alle Vorsichtsmaßnahmen fahren lassen kann, man muss noch ein kleines bisschen auf sich und seine Umwelt achten", sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Montgomery sprach sich für das Tragen von Masken in Arztpraxen aus - ebenso in engen und schlecht belüfteten Innenräumen. Als Beispiel nannte Montgomery U- und S-Bahnen im Berufsverkehr.

Auch interessant: Weiter Engpässe durch Atemwegsinfektionen - Experte gibt Prognose ab