Am frühen Mittwochmorgen hat in Elz ein Auto gebrannt und Schaden an Gebäuden verursacht. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 06:50 Uhr in die Rathausstraße gerufen, da dort ein Ambulanzfahrzeug in Brand stehen würde. Der Ambulanztransporter war auf dem Weg ins Krankenhaus, als es plötzlich zu einer Rauentwicklung im Fahrzeuginnenraum kam. Der Fahrer hielt das Fahrzeug an und die Insassen retteten sich ins Freie. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte stand der Transporter in Vollbrand, die Flammen drohten auf ein Gebäude überzugreifen. Durch taktisch kluge Brandbekämpfung konnte die Feuerwehr den Schaden am Haus auf zerborstene Fenster und die Fassade beschränken und das Feuer schnell löschen. Für die Löscharbeiten musste die B 8 komplett gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Das Ambulanzfahrzeug wurde durch die Flammen komplett zerstört. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung.