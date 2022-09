Leipzig vor 41 Minuten

Vermisstenfall

Eltern-Horror in Einkaufszentrum: Baby samt Kinderwagen einfach verschwunden

In Leipzig ist am Donnerstag ein einmonatiger Säugling samt Kinderwagen verschwunden. Die Polizei fahndet auf Hochtouren nach dem Kind. Die Suche wurde am Freitag noch einmal intensiviert.