Der oft als preissetzend geltende Discounter Aldi senkt erneut den Preis für Markenbutter. Die 250-Gramm-Packung kostet ab Freitag 1,45 Euro, wie Aldi Nord und Süd am Donnerstag gemeinsam mitteilten.

Zuletzt kostete das Viertelpfund 1,49 Euro. Auch für andere Butterprodukte kündigte Aldi Preissenkungen an.

Erst am Dienstag hatten die Discounter Aldi und Lidl die Preise für zahlreiche Käseprodukte gesenkt. "Lidl sieht momentan eine Entspannung auf vereinzelten Rohstoffmärkten und gibt diesen Effekt direkt an seine Kunden weiter", hatte Lidl am Montag die Preissenkung kommentiert.

Noch mehr Schnäppchen gesucht? Bis zu 20 Prozent günstiger - Diese Supermärkte und Discounter senken aktuell ihre Käse-Preise