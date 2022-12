Ein leider übliches Szenario in der Adventszeit: Unbeaufsichtigte Kerzen an Adventskranz oder Weihnachtsbaum führen schnell zum Großbrand. Bei einem Fall in Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern ist genau das passiert. Am Ende verhinderte ein Hausmeister Schlimmeres.

Ein Brandmelder und ein umsichtiger Hausmeister haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Mecklenburg-Vorpommern vor einem größeren Brand bewahrt. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, hatte eine 35 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung die Kerzen eines Adventskranzes am Montag angezündet und die Wohnung in Schwerin verlassen.

Der Kranz fing Feuer, das sich auf Möbelstücke ausbreitete, sodass der Rauchmelder anschlug. Das hörte der Hausmeister und alarmierte die Feuerwehr, die die Wohnungstür öffnete und den Brand löschen konnte. Dies passierte noch bevor größerer Schaden entstand.