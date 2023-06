Elektronische Rezepte - auch E-Rezepte genannt - sollen nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vom 1. Juli 2023 an möglich sein. "Das E-Rezept ist endlich alltagstauglich", sagte er. Aber wie funktioniert das neue Angebot?

"Zum 1. Juli können Patienten das erste Mal das E-Rezept in den Apotheken ganz einfach mit ihrer Versichertenkarte abrufen. Bis Ende Juli werden voraussichtlich schon 80 Prozent der Apotheken in Deutschland an das System angeschlossen sein." Lauterbach fügte hinzu: "Wenn die Patienten ihre Versichertenkarte in den Apotheken in die Lesegeräte einstecken, liegt das E-Rezept dann bereits in der

Datenbank vor. Es geht jetzt mit der Digitalisierung los", sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Das elektronische Rezept kommt: Wie können Patienten es nutzen?

Das E-Rezept könne in jeder Apotheke eingelöst werden, egal ob es sich dabei um eine Online-Apotheke oder eine Filiale vor Ort handelt, erklärt das Bundesministerium für Gesundheit in einer aktuellen Mitteilung. Für die Nutzung gibt es verschiedene Varianten: So können Patienten auswählen, ob sie das E-Rezept per Smartphone über eine E-Rezept-App verwalten und dann digital an die jeweilige Apotheke schicken wollen. Oder ihnen wird in der Arztpraxis ein Papierausdruck ausgestellt, auf dem die erforderlichen Zugangsdaten stehen, die für die Einlösung des Rezepts notwendig sind.

"Für die Nutzung der E-Rezept-App benötigen Versicherte eine NFC-fähige elektronische Gesundheitskarte sowie ihre Versicherten-PIN, die sie bei ihrer Krankenkasse erhalten", erklärt das Gesundheitsministerium zum Ablauf. Sind die erforderlichen technischen Voraussetzungen erfüllt, können E-Rezepte in der Apotheke auch direkt unter Vorlage der Gesundheitskarte eingelöst werden.

Das E-Rezept kann laut Ministerium aber noch mehr: Es soll beispielsweise daran erinnern, Medikamente regelmäßig einzunehmen. Auch sollen Patienten vorab überprüfen können, ob es zwischen verschiedenen Medikamenten Wechselwirkungen geben könnte. "Neben dem E-Rezept für verschreibungspflichtige Arzneimittel sollen zukünftig auch alle weiteren veranlassten Leistungen wie etwa Heilmittel, Hilfsmittel oder häusliche Krankenpflege schrittweise elektronisch verordnet werden", heißt es in der Mitteilung weiter. Sollten Arztpraxen das E-Rezept aus technischen oder anderen Gründen nicht anbieten können, bekommen Patienten wie gewohnt ein rosa Papierrezept ausgestellt.

E-Rezept startet in Apotheken: Lauterbach listet Vorteile auf

Ziel des E-Rezepts ist es nach Angaben des Gesundheitsministeriums unter anderem, Abläufe in der Arztpraxis und der Apotheke zu vereinfachen und "auch die Zettelwirtschaft im Gesundheitswesen" zu beenden. Zudem soll die Behandlung mit Arzneimitteln sicherer werden. Der Start bei elektronischen Rezepten hatte sich mehrfach verzögert. Zuletzt waren im vergangenen Herbst in der einzigen Pilotregion in Westfalen-Lippe weitere Schritte auf Eis gelegt worden.

Anfang März hatte Lauterbach angekündigt, die schleppende Verbreitung digitaler Anwendungen deutlich zu beschleunigen. Deutschlands Gesundheitswesen hänge in der Digitalisierung um Jahrzehnte zurück, sagte er. E-Rezepte sollten auf breiter Front alltagstauglich werden.

Vorschaubild: © Mohssen Assanimoghaddam (dpa)