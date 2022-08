Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Dauerstarkregen am Alpenrand. Dabei ist im Laufe des Freitags und Samstags "extrem ergiebiger Dauerregen" zwischen 50 und 140 Litern pro Quadratmeter innerhalb von 48 Stunden möglich, verstärkt durch Gewitter. Das teilte der DWD am Freitag (19. August) mit. Auch im restlichen Altbayern könnte es demnach mit Mengen zwischen 50 und 80 Litern pro Quadratmetern anhaltend stark regnen. Auslöser ist laut Wetterdienst ein Höhentief, das im Laufe des Tages vom Bodenseeraum aus über Bayern zieht.

Vor allem kleinere Gewässer könnten deswegen innerhalb kurzer Zeit stark ansteigen und über die Ufer treten, schrieben die Fachleute des bayerischen Hochwassernachrichtendiensts auf ihrer Webseite. "Regional können auch größere Regionen von Hochwasser betroffen sein." Aufgrund der "sehr dynamischen Wetterentwicklung" kristallisiere sich noch kein regionaler Schwerpunkt heraus. "Das Risiko, von ergiebigem Starkregen getroffen zu werden, nimmt jedoch Richtung Süden und Osten zu."

Gewitter und Starkregen: Das Wetter in Franken

Am Freitag ist es in Franken überwiegend bewölkt, mit einzelnen Regenfällen, wie Wetter-Experte Stefan Ochs mitteilt. Trotz des sehr hohen totalen Wasserdampfgehaltes der Atmosphäre kommen voraussichtlich nur 4 bis 10 Liter pro Quadratmeter zusammen. Deutlich größere Mengen sind nur im Zusammenhang mit Gewittern südöstlich von Nürnberg möglich. Maximal werden 25 Grad erreicht. Der im Mittel schwache und in Böen mäßige Wind weht aus Nordwest.

Am Samstag überquert Franken eine Kaltfront, wodurch im Tagesverlauf die feuchte Luft durch deutlich trockenere ersetzt wird. Beim deutschen ICON-Wettermodell ist diese Front recht aktiv mit Regenfällen und Gewittern (5 Liter pro Quadratmeter im Flächenmittel), während es etwa beim GFS-Modell nur unbedeutend regnet. Maximal 24 Grad. Der schwache Wind weht aus West.

Von Sonntag bis Donnerstag herrscht dann ruhiges und niederschlagsfreies Hochdruckwetter. Dabei ist es wolkig bis heiter. Die Höchsttemperaturen klettern von 25 Grad am Sonntag auf 30 Grad am Donnerstag. Der sehr schwache Wind weht aus wechselnden Richtungen. Die Nächte zum Sonntag und Montag sollen recht kühl werden, mit Minima nahe 10 Grad. Ansonsten liegen die nächtlichen Tiefsttemperaturen bei 15 Grad.

Der Diplom-Meteorologe Dominik Jung von "wetter.net" zeigt sich besorgt, was die Dürre-Situation angeht. "Das ist wirklich heftig", sagt er, denn "viel angekündigter Regen ist aus den Wettermodellen verschwunden". Während es im Süden und in der Mitte Deutschlands zu Starkregen kommen soll, hat sich "die letzte Hoffnung für die westlichen Bundesländer" nun zerschlagen. Für Nordrhein-Westfalen, dem Saarland, Hessen und Rheinland-Pfalz werden nur noch wenige Liter berechnet.

So geht es in den kommenden Tagen in Deutschland weiter:

Freitag (19. August): 22 bis 30 Grad, im Süden und Osten Regenschauer und Gewitter, teilweise stark, sonst kaum Regen

Samstag (20. August): 23 bis 29 Grad, im Westen anfangs noch Schauer, später sonnig, sonst nach Osten viele Wolken und Regen

Sonntag (21. August): 23 bis 29 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, meist trocken

Montag (22. August): 23 bis 29 Grad, oft schön, mit Sonnenschein und ein paar Wolken

Dienstag (23. August): 25 bis 31 Grad, freundlich und trocken

Mittwoch (24. August): 26 bis 33 Grad, oft freundlich, mit Sonnenschein

Donnerstag (25. August): 25 bis 34 Grad, meist sonnig und trocken

Freitag (26. August): 27 bis 35 Grad, viel Sonnenschein, trocken

"Wir sind buchstäblich gefangen im Wärme/Hitze- und Dürre-Dauermodus. Ein neues Hoch kommt nächste Woche mit viel Sonnenschein und Trockenheit. Dazu steigen die Höchstwerte schon wieder verbreitet auf 30 Grad und darüber, in der Spitze bis 35 oder 36 Grad. Eine nachhaltige Abkühlung ist nicht in Sicht, ebenso wenig wie reichlich Landregen und das könnte bis Anfang September so bleiben", sagt Wetter-Experte Jung besorgt.