Diese Entdeckung stellt die Ermittler derzeit vor ein Rätsel: Polizisten sind am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages (25. Dezember 2022) zur Friedrich-Alfred-Allee in Duisburg gerufen worden. Ein Zeuge hatte die Einsatzkräfte zuvor alarmiert, weil er dort gegen 7 Uhr beim Gassigehen einen verunfallten roten Wagen sowie ein ausgebranntes Fahrzeug bemerkt hatte.

Das erste Auto stand am Ende der Sackgasse, nahe der Wasserskianlage und Sportschule Wedau, frontal vor einem Baum. Die Front des Fahrzeugs war deformiert und eingedrückt. Im Laufe der Ermittlungen seien zudem Blutspuren entdeckt worden, wie die Polizei Duisburg und die Staatsanwaltschaft mitteilen. Ein Fahrer befand sich nicht im Auto. Der zweite, ausgebrannte Pkw stand in unmittelbarer Nähe zum anderen Auto auf dem Gehweg. In diesem Fahrzeug wurde jedoch eine männliche Leiche auf dem Fahrersitz gefunden.

Leichenfund in Duisburg: Wo ist der Halter der Autos?

Wie es zu dem Geschehen gekommen ist und wer beteiligt war, sei bislang unklar, so die Polizei weiter. Fest stehe mittlerweile aber, dass beide Autos einem 40-Jährigen aus Duisburg gehören, der Bezug zur Wasserskianlage habe, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Der alleinlebende Mann habe auch in der Nähe gewohnt und sei bisher nicht erreichbar gewesen.

Die Ermittler der Mordkommission erhoffen sich nun neue Ergebnisse von einer DNA-Analyse und eine Antwort auf die Frage, ob es sich bei der Leiche um den 40-jährigen Fahrzeughalter handelt. Auch ist noch unklar, ob die Blutspuren im anderen Wagen von ihm stammen. Sowohl ein Verbrechen als auch ein Unfall sowie ein Suizid seien als Hintergrund möglich.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas Verdächtiges rund um die Örtlichkeit in der Nacht zum Sonntag (etwa 2 bis 7 Uhr) beobachtet haben:

Wer hat möglicherweise verletzte Personen weglaufen sehen oder wer kann Angaben zu beteiligten Personen machen?

weglaufen sehen oder wer kann Angaben zu beteiligten Personen machen? Wem sind die beiden Autos aufgrund ihrer Fahrweise in den umliegenden Straßen aufgefallen? Es handelt sich dabei um einen roten Audi sowie einen weißen Citroën Berlingo .

sowie einen . Wer hat den Citroën brennen sehen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0203/2800 entgegen.

Es stehen zudem Auswertungen zu den entdeckten Reifenspuren und den sichergestellten Fahrzeugen aus. Laut der zuständigen Staatsanwaltschaft handle es sich bei dem mysteriösen Fall um ein "komplexes Spurenbild".

