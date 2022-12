Wegen einer möglichen Bedrohungslage hat die Polizei am Montagnachmittag (05. Dezember 2022) seit 15.00 Uhr alle Weihnachtsmärkte in der Düsseldorfer Innenstadt geräumt. Es habe eine "abstrakte Drohung von außen" gegen die Märkte gegeben, sagte ein Düsseldorfer Polizeisprecher.

Die Polizei habe sich deshalb entschlossen, sicherheitshalber die Märkte zu schließen. "Sicherheit muss Vorrang haben." Eine akute Gefahr bestehe jedoch nicht, betonte der Sprecher. Die Räumung der Märkte sei ohne Probleme verlaufen. Die Polizei sei vor Ort. Betroffen seien alle Weihnachtsmärkte in der Düsseldorfer Innenstadt.

"Mögliche Bedrohungslage": Polizei sperrt alle Weihnachtsmärkte in Düsseldorf

Diese sind nach Angaben der Bild der Corneliusplatz, der Markt am Rathaus, die Winterwelt an der Kö, das Riesenrad, die Kasematten und der Burgplatz. Auch das Rheinufer, die Schadowstraße sowie große Teile der Innenstadt sind gesperrt und zahlreiche Straßen im Stadtzentrum nur noch teils befahrbar.

Eine Vielzahl an schwer bewaffneten Beamten ist in der Stadt unterwegs. Nach Informationen der Bild soll ein Anrufer gedroht haben, mit einem Lkw in den Weihnachtsmarkt am Düsseldorfer Rathaus zu rasen.