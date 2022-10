Ida (1) aus Wissen war an Blutkrebs erkrankt

aus Wissen war an erkrankt Großer Erfolg: Es konnte eine Stammzellspenderin für Ida gefunden werden

für Ida gefunden werden Kontrolltermin stand an - Gibt es neue böse Zellen im Knochenmark?

Anfang des Jahres haben wir zum ersten Mal über Ida aus Wissen berichtet. Das einjährige Mädchen ist an akuter myeloischer Leukämie, also Blutkrebs erkrankt, und war zu diesem Zeitpunkt auf der Suche nach einem oder einer geeigneten Stammzellspender*in. Glücklicherweise war das Glück auf ihrer Seite und es konnte ein passender Spender gefunden werden.

Erlösende Nachricht von der DKMS: Stammzellspender*in für Ida aus Wissen gefunden

Im Februar kam die erlösende Nachricht: Für das Ida konnte ein*e Spender*in gefunden werden. Eine Nachricht, die dafür sorgte, dass ihren Eltern ein riesiger Stein vom Herzen fiel. "Es gibt weiter Hoffnung. Hoffnung auf ein neues Leben, auf ein ganz normales Leben", sagten sie der DKMS.

Dennoch blieb die Angst weiterhin ein ständiger Begleiter der jungen Familie, denn Idas Kampf war noch lange nicht gewonnen. Auf sie wartete eine kräftezehrende Behandlung, die für das Mädchen mit vielen Nebenwirkungen verbunden war. Sie bekam eine spezielle Chemotherapie, die ihr Immunsystem auf null setzte, um Platz für neue, gesunde Zellen zu machen.

"Es ist noch ein sehr langer, steiniger Weg", war ihren Eltern zu diesem Zeitpunkt bewusst, doch sie waren auch dankbar über die Stammzellspende. Durch diese sei bereits ein großer Meilenstein geschafft. Die Familie blickte, trotz aller Schwere, positiv in die Zukunft: "Ida, du bist diesen Weg schon so weit gegangen. Du musstest schon so viel durchmachen. Du hast ein wahres Kämpferherz. Du bist deinem Ziel so viel näher gekommen. Du schaffst das."

Idas "neues Leben" beginnt: Das Mädchen durfte endlich wieder nach Hause

Inzwischen hat sie die anstrengende Vorbereitungszeit hinter sich gebracht und ihre Stammzellspende erhalten. Wie es auf einem Instagram-Account zu Idas Kampf gegen die Leukämie ausgedrückt wird, hat damit das "neue Leben" des kleinen Mädchens begonnen.

Dort wurde auch berichtet, dass Idas Körper inzwischen gesundes Blut produziert. Damit habe die Einjährige die schlimmste Zeit inzwischen hinter sich. Ganz über den Berg ist sie jedoch noch nicht, denn sie muss weiterhin viele Medikamente nehmen und sich an das neue Immunsystem gewöhnen.

Regelmäßige Kontrolltermine stehen an: Befinden sich neue böse Zellen im Knochenmark?

Auch stehen regelmäßige Kontrolltermine, wie in der letzten Woche, an. Denn Ida hatte ihre Punktion vom Knochenmark. Es wurde geschaut ob sich eventuell neue böse Zellen darin befinden, wie auf der Facebook-Seite "Ida braucht dich!!" berichtet wird. Doch Ida und ihre Eltern können aufatmen: Es gibt keine Auffälligkeiten. "Die Freude ist kaum auszudrücken. Ida du bist einfach so unfassbar stark gewesen und bist es immer noch!", schreiben die Unterstützer von Ida begeistert.

"Du gibst so vielen Menschen da draußen Hoffnung. Hoffnung das es wieder hell wird, auch wenn es im Moment so dunkel ist. Nach jedem Regen scheint auch wieder die Sonne", versuchen diejenigen, die Ida auf ihrem schweren Weg begleiten, die kleine Kämpferin im Facebook-Post aufzumuntern.

In ihrem Alltag ist inzwischen wieder etwas mehr Normalität eingekehrt und Ida kann endlich wieder einfach nur Kind sein, auch wenn sie immer noch ein bisschen vorsichtiger sein muss.