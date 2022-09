Wiesbaden vor 1 Stunde

Heimat in Rheinland-Pfalz

Kleinste Gemeinde Deutschlands liegt in der Vulkaneifel

Die kleinste Gemeinde Deutschlands liegt in Rheinland-Pfalz, genauer gesagt in der Vulkaneifel. In Dierfeld (Landkreis Bernkastel-Wittlich) leben ganze neun Einwohner*innen.