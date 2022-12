Deutschland vor 53 Minuten

Wort des Jahres

Die aktuellen Krisen schlagen sich auch hier nieder: Das ist das "Wort des Jahres"

Die großen Krisen schlagen sich auch in der Wahl zum «Wort des Jahres» nieder. Am Ende setzt sich ein Begriff durch, der in engem Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine steht.