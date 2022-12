Bundesweiter Warntag am Donnerstag, 8. Dezember 2022: Deutschlandweit werden dann Sirenen heulen und Warnmeldungen auf den Handys aufploppen. Es handelt sich dabei aber nicht um einen bevorstehenden Notfall. Um genau 11 Uhr werden Behörden und Einsatzkräfte die unterschiedlichsten Warnmittel aktivieren und testen. Dazu zählen: Radio, Fernsehen, digitale Stadtanzeigetafeln und Warn-Apps NINA.

Seit dem Jahr 2020 findet der bundesweite Warntag üblicherweise an jedem zweiten Donnerstag im September statt. Um ein ganz neues System testen zu können, das Warnmeldungen an alle Mobilfunkgeräte versenden kann, wurde der Warntag dieses Jahr in den Dezember verlegt. Aber erreichen die Warnungen auch wirklich alle Menschen in Deutschland?

Neues Warnsystem wird getestet: "Cell-Broadcast-System" soll vieles besser machen

Das neue Warnsystem heißt "Cell-Broadcast". Mit ihm soll es möglich sein, Menschen in Deutschland eine Warnmeldung über das Mobilfunknetz zuzustellen. Am bundesweiten Warntag werden Testwarnmeldungen der höchsten Stufe versendet. Es kann sich also jeder darauf einstellen, dass am 8. Dezember das eigene Endgerät ein Warnsignal abgibt, selbst wenn das Handy auf stumm geschaltet ist oder sich im "Nicht-stören-Modus" befindet.

Von dem neuen "Cell-Broadcast-System" verspricht sich der Bund, Warnungen schneller, zielgenauer, einfacher und datensparender verschicken zu können. Das System eignet sich deshalb besonders gut für Notfälle. Die Übersendung der Nachricht erfolgt anonym. Menschen in Gefahrengebieten können auch ohne Registrierung oder Anmeldung eine Warnmeldung auf ihrem mobilen Gerät erhalten.

Nach dem Testlauf möchte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) eine Rückmeldung der Bevölkerung einholen. Bis Ende Februar 2023 wird das Cell-Broadcast-System noch getestet und soll danach genutzt werden.

Was Handynutzer wissen müssen

Damit du die Warnungen empfangen kannst, benötigst du ein eingeschaltetes, empfangsbereites Smartphone, das kompatibel mit dem Cell-Broadcast-System ist. Bei iPhones sollen alle Smartphones ab dem iPhone 6s aufwärts kompatibel sein, wie der SPIEGEL berichtet. Voraussetzung ist, dass das Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist.

Bei Android-Geräten sollen alle Geräte mit der Android-Version 11 kompatibel sein. Unter Umständen müssen die Warnungen noch manuell im Smartphone aktiviert werden - das kannst du über die Einstellungen unter "Mitteilungen" oder "Sicherheit und Notfall" tun.

Das BBK hat auf seiner Seite auch eine Liste an Geräten veröffentlicht, die für die Warnung bereit sind und solche, die eine Warnung nicht empfangen können. Unter Letzteren sind noch einige Geräte, die noch recht weit verbreitet sind.

Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, gibt es Schätzungen, nach denen nur etwa die Hälfte der Deutschen von den Katastrophen-Warnungen erreicht werden, entweder, weil ihr Handy zu alt ist oder sie nicht in Hörweite einer Sirene sind. Einige Kommunen haben laut SZ-Bericht die Teilnahme am Warntag abgesagt. Insgesamt besteht in Deutschland großer Bedarf an der Erneuerung der Warnsysteme, die nach dem Kalten Krieg heruntergefahren worden waren.

Hier die Liste der Smartphones und mobilen Geräte, die für die Warnungen zugänglich sind oder eben auch nicht:

