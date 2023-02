Die Deutsche Post DHL dringt weiter auf eine Umstellung des Briefsystems auf, die sogenannte Zwei-Klassen-Zustellung. "Der Verbraucher kann sich entscheiden, mit welchem Tempo sein Brief transportiert wird", sagte Personalvorstand Thomas den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Im Sinne der Angebotspalette halte ich das für einen guten Schritt." Eine Reduktion der Briefzustellung auf nur noch fünf Tage in der Woche sei dagegen kein Ziel, das derzeit verfolgt werde.

Schon länger ist bekannt, dass der Konzern künftig Post in zwei Geschwindigkeiten ausliefern möchte - mit unterschiedlichen Preisen. Unterschiedliche Zustellgeschwindigkeiten gibt es nach Darstellung des Unternehmens bereits in anderen europäischen Ländern. Voraussetzung für einen solchen Schritt wäre, dass bei der anstehenden Reform des Postgesetzes die Verpflichtung gestrichen würde, wenigstens 80 Prozent der Briefe am folgenden Tag zuzustellen.

Tarifkonflikt: Streiks könnten zu starken Verzögerungen bei der Post führen

Die Ampelkoalition will das Postgesetz ändern und modernisieren. "Das Postgesetz ist 25 Jahre alt und hatte das Ziel, den Wettbewerb zu fördern. Seither hat sich die Zahl der täglichen Briefsendungen von 80 auf 49 Millionen nahezu halbiert", sagte Personalvorstand Thomas Ogilvie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In einem schrumpfenden Markt sei die Beibehaltung des Primats der Wettbewerbsförderung falsch.

Trotz des immer geringer werdenden Briefverkehrs ist Ogilvie zuversichtlich: Schließlich sind gerade staatliche Behörden auf Briefzustellung angewiesen. Von einem Ende des Briefes ist deshalb derzeit nicht auszugehen. Viel mehr will das Unternehmen künftig auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung setzen. Die Möglichkeit, Briefe per Nachtflug liefern zu lassen, gebe es künftig vielleicht nicht mehr. Bei längerer Briefzustelldauer hätten Mitarbeiter zusätzlich mehr Zeit für die Bearbeitung und Auslieferung und würden somit entlastet werden.

Bei der Deutschen Post drohen vom kommenden Monat an erhebliche Verzögerungen bei der Zustellung von Briefen und Paketen. Grund ist der Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft Verdi. An diesem Montag (20. Februar 2023) startet Verdi die Urabstimmung über flächendeckende und unbefristete Streiks. Bis zum 8. März können die bei der Post beschäftigten Verdi-Mitglieder darüber entscheiden.

Vorschaubild: © Jens Kalaene/dpa