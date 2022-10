Eine technische Störung führte nach Angaben der Deutschen Bahn in Norddeutschland derzeit zum kompletten Stillstand im Fernverkehr. Betroffen waren alle ICE- sowie IC- und EC-Züge in Norddeutschland, teilte die Bahn am Samstagmorgen (8. Oktober 2022) mit.

Jetzt wurde bekannt: Die großflächigen Ausfälle im Zugverkehr in Norddeutschland gehen nach Aussage der Bahn auf Sabotage zurück. Kabel sollen durchtrennt worden sein.

Update vom 08.10.2022, 14.25 Uhr: Es war Sabotage - Bahn meldet durchtrennte Kabel - Tatorte in Berlin und NRW

Die erheblichen Störungen im Bahnverkehr am Samstag sind nach Angaben der Bundespolizei auf Fremdeinwirkung zurückzuführen. «Wir haben einen Tatort in Berlin-Höhenschönhausen», sagte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Berlin der Deutschen Presse-Agentur. «Ein weiterer befindet sich in Nordrhein-Westfalen.» Die Ermittlungen würden mit Hochdruck in alle Richtungen geführt. «Aktuell ist von einer zielgerichteten Fremdeinwirkung von außen auf Kabel der Deutschen Bahn auszugehen», sagte der Sprecher. Zu weiteren Details könne er auch aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskunft geben.

«Es wurden Kabel mutwillig und vorsätzlich durchtrennt, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind», so Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Die Bundespolizei ermittle. Zum möglichen Motiv machte Wissing keine Angaben. «Die Hintergründe dieser Tat sind derzeit noch nicht weiter bekannt.» Über drei Stunden waren am Samstagmorgen der Fern- und teils auch der Regionalverkehr der Deutschen Bahn in weiten Teilen Norddeutschlands ausgefallen. Im Laufe des Vormittags meldete die Bahn, dass die Störung behoben sei, es aber weiter zu Beeinträchtigungen kommen könne. Aktuelle Verkehrsmeldungen der Bahn finden Sie auf der offiziellen Bahn-Webseite*.

Sabotage: Deutsche Bahn muss Fernverkehr einstellen - wer waren die Täter?

"Aufgrund von Sabotage an Kabeln, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind, musste die Deutsche Bahn den Zugverkehr im Norden heute Vormittag für knapp drei Stunden einstellen", sagte eine Sprecherin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die zuständigen Sicherheitsbehörden hätten die Ermittlungen aufgenommen.

Um kurz vor 8.30 Uhr musste die Bahn alle Züge stoppen, gegen 10.33 Uhr konnte der Konzern wieder Entwarnung geben. Auf einer Serviceseite hate die Bahn nähere Informationen veröffentlicht. "Leider kommt es zu kurzfristigen Zug- und Haltausfällen", fasst der Konzern die Folgen der Störung zusammen.

Fernzüge ausgefallen: Diese Strecken waren betroffen

Keine Reisemöglichkeiten mit dem Fernverkehr von/nach Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen in/aus Richtung Kassel-Wilhelmshöhe, Berlin und NRW

ICE-Verkehr zwischen Berlin, Hannover und NRW ist eingestellt

Internationalen Zugverkehr: IC-Züge von/nach Berlin Richtung Amsterdam ausgefallen IC-Züge von/nach Kopenhagen bzw. Aarhus enden/beginnen in Padborg.



Das Unternehmen empfiehlt Reisenden, sich kurz vor geplanten Fahrten über die DB-Reiseauskunft über die App "DB Navigator" oder telefonisch unter 030/2970 zu informieren.

Die heftigen Probleme der Deutschen Bahn in Norddeutschland sind nach Angaben des Unternehmens auf eine technische Störung des Zugfunks zurückzuführen.

Deshalb sei «in großen Teilen Norddeutschlands derzeit kein Zugverkehr im Fernverkehr der Deutschen Bahn möglich», hieß es auf «bahn.de» am Samstagmorgen. Es komme «aktuell leider zu kurzfristigen Zug- und Haltausfällen». Teils ist auch der Regionalverkehr betroffen.