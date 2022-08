Dass die Verdienste in Rheinland-Pfalz sich stark unterscheiden, ist kein Geheimnis. Die Gehälter in einigen Regionen sind für Arbeitnehmer*innen attraktiver als in anderen Teilen des Landes. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat nun den jährlichen Gehaltsvergleich gemacht. Und inRLP.de hat für dich nachgeschaut: Wo verdienst du in Rheinland-Pfalz am meisten?

Der große Gehaltsvergleich in Rheinland-Pfalz: Gender-Pay-Gap weiterhin deutlich

Das Fazit des Gehaltsvergleichs der Bundesagentur für Arbeit lautet: "Entgelte der Vollzeitbeschäftigten steigen wieder stärker an." Das dürfte Arbeitnehmer*innen erstmal freuen. Die Deutschen haben im vergangenen Jahr 3.516 Euro Medianentgelt erhalten. "Das Medianentgelt beschreibt das mittlere Entgelt über alle Vollzeitbeschäftigten hinweg", erklärt die BA.

Rheinland-Pfalz liegt dabei mit 3.449 Euro knapp unter dem Bundesmedian. Dennoch haben die Rheinland-Pfälzer*innen mehr verdient als noch 2020 - damals lag das Medianentgelt bei 3.372 Euro. Nach Angaben der BA liege das Plus jetzt wieder im üblichen Rahmen, nachdem 2020 nur ein geringer Anstieg verzeichnet worden war.

Eines hat sich jedoch nicht geändert. Die sogenannte Gender-Pay-Gap. Sie wurde zwar kleiner - aber in Rheinland-Pfalz lediglich um 20 Euro (Bundesmedian: 21 Euro). Frauen verdienten 2021 3.188 Euro und Männer 3.571 Euro - also immer noch ein Unterschied von 383 Euro. "Hier gilt das Argument, dass Frauen häufig in Teilzeit arbeiten und deswegen weniger verdienen, nicht", so Karl-Ernst Starfeld von der Agentur für Arbeit Neuwied. "In die Statistik fließen ausschließlich Vollzeitbeschäftigte ein."

In diesen Städten verdienen Rheinland-Pfälzer*innen am meisten

Es dürfte wenig überraschen, dass Arbeitnehmer*innen in rheinland-pfälzischen Großstädten am meisten verdienen. Doch der Spitzenreiter der Medianentgelte ist nicht, wie man erwarten könnte, die Landeshauptstadt Mainz. Die Top-Verdiener arbeiten zwar auch am Rhein, aber etwas südlicher - in Ludwigshafen.

In der Stadt, in der unter anderem der Chemiekonzern BASF sitzt, liegt das monatliche Medianentgelt bei 4.681 Euro. Das sind 35,7 Prozent höher als im Landesmedian. Das Schlusslicht im Landesvergleich ist die Südwestpfalz. 2894 Euro brutto stehen dort im Median auf dem Gehaltszettel.

