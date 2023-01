Frankfurt/Main vor 52 Minuten

Dax steigt weiter - Luft wird dünner

Der Dax setzt seinen guten Lauf im noch jungen Börsenjahr 2023 auch zu Beginn der dritten Handelswoche zunächst fort. In der ersten Stunde auf Xetra gewann der deutsche Leitindex am Montag 0,16 Prozent auf 15.110,70 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es zum Wochenanfang um 0,22 Prozent auf 28.315,15 Punkte hoch. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legte um 0,1 Prozent zu. Impulse dürften am Montag eher rar bleiben: Die Agenda gibt in Deutschland wenig her. Zudem wird in New York wegen eines Feiertags nicht gehandelt.