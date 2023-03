Frankfurt/Main vor 48 Minuten

Dax steigt weiter

Die Beruhigung der Lage im Bankensektor hat die Erholung des deutschen Aktienmarktes weiter angetrieben. Der Dax knüpfte am Freitag an seine jüngste Erholung an: Am Ende der ersten Handelsstunde stieg er um 0,74 Prozent auf 15.078,42 Punkte.