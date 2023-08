Fester Dax nähert sich 16.000 Punkten

In den kommenden beiden Tagen stehen Inflationsdaten aus Deutschland und der Eurozone auf der Agenda. Am Freitag folgt der US-Arbeitsmarktbericht für August, der konjunkturelle Höhepunkt dieser Woche. Vor diesen Daten könnten sich Investoren zunächst bedeckt halten. An den Finanzmärkten wird die Frage diskutiert, ob und wann die Leitzinsen den Höhepunkt erreichen.

Bei den Einzelwerten sorgten vor allem Analystenkommentare für Bewegung. So verloren die Aktien von Compugroup 1,2 Prozent. Die US-Bank Jefferies strich für den Software-Entwickler für das Gesundheitswesen die Kaufempfehlung. Aktien des IT-Dienstleisters Cancom trotzten dagegen einer gestrichenen Kaufempfehlung von Jefferies, sie legten 2,3 Prozent zu.

Papiere des Solar- und Windkraftparkbetreibers Encavis stiegen dagegen um 2,3 Prozent, hier hatte Jefferies zum Kauf geraten. Eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs für Grand City Properties trieb die Aktien der Immobiliengruppe um 4,3 Prozent nach oben.

Der Euro gab am Dienstag leicht nach und wurde zuletzt mit 1,0790 US-Dollar bezahlt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Montag auf 1,0808 Dollar festgesetzt.

Im Rentenhandel fiel die Umlaufrendite von 2,61 Prozent am Montag auf 2,58 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,18 Prozent auf 124,09 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,09 Prozent auf 132,00 Punkte nach.