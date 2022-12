Frankfurt/Main vor 1 Stunde

Dax nach Verlust fast wieder auf Vortagesstand

Der Dax hat auch am Donnerstag nicht wieder in die Erfolgsspur gefunden. Im Handelsverlauf holte der deutsche Leitindex bei zuletzt 14.251,17 Punkten oder minus 0,07 Prozent seine Tagesverluste aber fast auf. Als Kursstütze diente die sich abzeichnende weitere Stabilisierung an den US-Börsen.