Frankfurt/Main vor 1 Stunde

Dax bleibt angezählt - Wirtschaftssorgen werden größer

Zunehmende Konjunktursorgen haben den deutschen Aktienmarkt am Montag weiter belastet. Der Dax verlor nach der sehr schwachen Vorwoche am frühen Nachmittag 0,16 Prozent auf 15.805,26 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen notierte zuletzt mit plus 0,18 Prozent auf 26.839,15 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,1 Prozent höher.