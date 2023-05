Dax mit mauem Start bei weiter ungelöstem US-Schuldenstreit

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte verlor am Dienstagmorgen 0,21 Prozent auf 27.525,56 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um gut 0,2 Prozent nach unten. Konjunkturseitig rücken am Vormittag Einkaufsmanagerindizes für Länder aus der Eurozone in den Blick.