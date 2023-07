Frankfurt/Main vor 35 Minuten

Dax kaum bewegt wegen Feiertag in den USA

Nach einem leicht schwächeren Wochenstart hat der Dax sich zum neuen Handelstag am Dienstag mit plus 0,12 Prozent auf 16.100,04 Punkte etwas stabilisieren können. Große Kursimpulse fehlten jedoch, nachdem schon am Vortag an den US-Börsen verkürzt gehandelt wurde und die Wall Street wegen des Unabhängigkeitstags am Dienstag ganz geschlossen bleibt. Auch stehen am zweiten Handelstag der Woche kaum Konjunkturdaten auf dem Plan, die die Kurse in die eine oder andere Richtung beeinflussen könnten.