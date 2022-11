Frankfurt/Main vor 1 Stunde

Wenig Bewegung - Dax hält sich über 14.500 Punkten

Dem Dax ist nach einer bisher erfolgreich verlaufenen Woche am Freitag ein Stück weit die Puste ausgegangen. In einem eher lustlosen Handel pendelte der deutsche Leitindex bis zum Mittag um die Marke von 14.500 Punkten, die er am Vortag erstmals seit Juni zurückerobert hatte. Zuletzt stand ein Plus von 0,11 Prozent bei 14.555,62 zu Buche. Treiber der jüngsten Erholung waren die positiven Signale der US-Notenbank Fed gewesen, die nunmehr ein etwas gemäßigteres Tempo bei der Zinswende in Aussicht stellt.