Frankfurt/Main vor 59 Minuten

US-Bankenkrise drückt Dax unter 15.000 Punkte

Die Krise von Teilen des US-Bankensektors hinterlässt auch am deutschen Aktienmarkt zum Wochenbeginn Spuren. Der deutsche Leitindex Dax sackte am Montagvormittag um mehrere hundert Punkte ab und rutschte unter die Marke von 15.000 Punkten. Zuletzt berappelte sich das Börsenbarometer ein wenig und notierte noch gut zweieinhalb Prozent im Minus bei 15.033 Punkten. Für das noch junge Börsenjahr 2023 steht dennoch ein Plus von gut acht Prozent zu Buche.