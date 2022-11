Dax macht Anfangsverluste wett

Die US-Börsen waren am Freitag nach wechselhaftem Verlauf letztlich stark gestiegen und die Erholung an der Hongkonger Börse ging am Montagmorgen weiter. Im Wochenverlauf stehen mit den Zwischenwahlen in den USA und den US-Verbraucherpreisen wichtige und womöglich kursbewegende Ereignisse auf der Agenda.

Etwas unter Druck stehen zum Wochenbeginn Chiphersteller nach schlechten Nachrichten von Apple: Der iPhone-Hersteller kürzt Gerüchten zufolge seine diesjährigen Produktionsschätzungen für das Smartphone angesichts einer abkühlenden Nachfrage. Hinzu kommen Lieferengpässe beim neuen iPhone 14 Pro mitten im wichtigen Weihnachtsgeschäft. Vor diesem Hintergrund gaben Infineon um 0,5 Prozent nach. Die Apple-Nachrichten seien schlecht für die Branchenstimmung, sagte ein Händler.

Beim Spezialpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum strebt Großaktionär Pangea einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag an. Die Titel schnellten um rund ein Viertel hoch. Pangea gehört zur Busch-Familie und hält aktuell den Angaben zufolge mehr als 63 Prozent an dem Unternehmen.

Die Metro-Aktien standen nach einer Abstufung durch Jefferies auf «Underperform» unter Druck mit minus 4,5 Prozent. Ein Börsianer verwies zudem auf einen Medienbericht über den bevorstehenden Verkauf des Indien-Geschäfts an den Reliance-Konzern zu einem wohl geringeren Preis als ursprünglich von Metro erhofft.