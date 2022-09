"Tatort Eifel": Krimifestival startet am 16. September 2022

Bald ist es so weit: Das Krimifestival "Tatort Eifel" startet am 16. September. Bis zum 24. September 2022 lässt das Festival die Eifel zum Treffpunkt der Krimiszene werden. Nicht nur Fachbesucher*innen, sondern auch Krimifans aus ganz Deutschland werden erwartet.

"Tatort Eifel" in Daun: "Tolles Programm mit zahlreichen prominenten Gästen"

"Tatort Eifel" findet alle zwei Jahre statt. In diesem Jahr dürfen sich die Besucher*innen bereits auf die elfte Ausgabe des beliebten Krimifestivals freuen. Das Festival richtet sich einerseits an die Filmbranche, andererseits an Krimifans. Während erstere fünf Tage lang die Trends der Branche diskutieren und an neuen Stoffen arbeiten, dürfen sich letztere auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Ein erstes Programmhighlight steht direkt zu Beginn an: Das Moka Efti Orchestra, die original Big Band aus der preisgekrönten Serie "Babylon Berlin" wird am Eröffnungsabend in Daun spielen. Das 14-köpfige Big Band wird "einen Hauch der wilden 20er" in die Eifel bringen, so das Versprechen.

"Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder ein tolles Programm mit zahlreichen prominenten Gästen aus dem Bereich Krimi zusammenstellen konnten und das Interesse an 'Tatort Eifel‘ ungebrochen ist", so Festivalleiter Heinz-Peter Hoffmann zum diesjährigen Programm.

Online verfügbar: Tickets und das gesamte Programm zum Festival

Gäste, die bei "Krimi Live" unter anderem erwartet werden, sind Elisabeth Herrmann, Andrea Sawatzki, Katharina Wackernagel, Joe Bausch, Tim Bergmann und Ulrich Noethen. Das Fachprogramm werde zahlreiche exklusive Veranstaltungen für Film- und Fernsehschaffende bieten. Diese sollen aktuelle Themen wie das der Digitalisierung oder Genderdebatten behandeln.

Daneben wird es auch wieder Filmpremieren geben, bei denen auch Schauspieler*innen und Mitglieder des Filmteams erwartet werden. Es wird beispielsweise der ZDF-Krimi "Wendland – Stiller und die Geister der Vergangenheit" mit Ulrich Noethen in der Hauptrolle gezeigt. Außerdem erwarten die Besucher*innen Lesungen sowie Preisverleihungen.

Das gesamte Programm mit allen Terminen des Festivals kann online abgerufen werden. Dort können auch Tickets für die verschiedenen Veranstaltungen erworben werden. Schnell sein lohnt sich hier, denn wie die Veranstalter*innen mitteilen, seien erste Veranstaltung bereits gänzlich oder fast ausverkauft.