Daun vor 48 Minuten

Wohnhausbrand

200.000 Euro Schaden nach Wohnungsbrand - Familienhund stirbt in den Flammen

Bei einem Wohnungsbrand in der Eifel am Mittwoch (28. September) ist ein Schaden von mindestens 200.000 Euro entstanden. Während sich die Bewohner noch retten konnten, starb der Familienhund in den Flammen.