Ihr Verschwinden hat seit Tagen bundesweit für Aufsehen gesorgt: Ein junges Mädchen aus Schwaben galt bereits seit Freitag (5. Mai 2023) als vermisst. Ersten Ermittlungen zufolge soll sie mit einem unbekannten Mann, den sie aus dem Internet kannte, weggefahren sein. Nun hat die Polizei die Fahndungsinformationen zum Fall aber aktualisiert.

Sie war in der Nacht zum Wochenende verschwunden und wurde zuletzt am Bahnhof in Dasing gesehen. Die Polizei teilte daraufhin mit, dass das Mädchen zuvor über die Online-Gaming-Plattform Discord bereits seit mehreren Wochen Kontakt mit einem anderen Nutzer hatte. Der Unbekannte war unter dem Namen "Mr. Coldkiller" angemeldet. Die Polizei ging der Spur nach, weil das Mädchen zudem dabei beobachtet worden sein soll, wie sie zu einem fremden Mann ins Auto stieg.

Vermisstes Mädchen aus Dasing ist wieder aufgetaucht

Nun meldete die Polizei Schwaben Nord aber, dass die Gesuchte wieder aufgetaucht ist: Sie wurde in Hessen gefunden, wie die Ermittler dem Bayerischen Rundfunk bestätigten. Auch die offizielle Vermisstenanzeige wurde auf der Homepage der Polizei offline genommen. Welchen Zusammenhang ihr kurzzeitiges Verschwinden mit ihrer Internetbekanntschaft "Mr. Coldkiller" hat, gab die Polizei bisher aber nicht bekannt. Die Eltern haben Polizeiangaben zufolge nichts von einem geplanten Treffen gewusst.

Vorschaubild: © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild