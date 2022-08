Dahn: Zwei Unfälle im Felsenland

Am Donnerstag (25. August 2022) ereigneten sich in Dahner Felsenland (Kreis Südwestpfalz) zwei Unfälle. Eine 57-jährige Urlauberin stürzte am Lämmerfelsen wohl beim Fotografieren ab. Ein Felskletterer fiel an der Felsformation Braut und Bräutigam zwei bis drei Meter tief, bis ihn das Sicherungsseil abfing.

Dahner Felsenland: 57-jährige Urlauberin erlitt lebensbedrohliche Verletzungen

Die 57-Jährige war am Lämmerfelsen gegen 11.30 Uhr abgestürzt, wie die Polizeidirektion Primasens am Freitag (26. August 2022) mitteilte. Nach der Bergung sei sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Sie war den Ermittlungen zufolge mit ihrem Ehemann auf einer Wanderung - im Moment des Unfalls sei sie jedoch außerhalb des Sichtbereichs ihres Mannes gewesen, hieß es.

An dem Einsatz an dem Felsmassiv waren unter anderem zahlreiche Kräfte der Feuerwehr beteilgt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ein Sicherungshaken hatte sich gelöst: Der Felskletterer wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht

Der Felskletterer war am Donnerstagmittag mit einem Kameraden an der Felsformation Braut und Bräutigam unterwegs, als sich wohl ein Sicherungshaken löste und der Verunglückte zwei bis drei Meter fiel - bis das Sicherungsseil griff.

Der Mann sei mit - allerdings nicht lebensbedrohlichen - Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. An dem Einsatz waren ein Rettungshubschrauber sowie Feuerwehr und Notarzt beteiligt. Die beiden Männer sind der Polizei zufolge erfahrene Kletterer.