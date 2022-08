Ab Donnerstag (25. August 2022): Wein- und Heimatfest in Cochem

Abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Weinständen und Festumzug

mit zahlreichen Weinständen und Festumzug Trotz Trockenheit: Farbenprächtiges Feuerwerk am Sonntag (28. August 2022)

Von Donnerstag (25. August 2022) bis Montag (29. August 2022) wird Cochem (Landkreis Cochem-Zell) wieder zum Treffpunkt für Weinfans aus der ganzen Region, denn in diesem Zeitraum findet das Heimat- und Weinfest statt. Doch Besucher*innen können sich nicht nur auf guten Wein freuen - unter anderem wird es auch ein Feuerwerk geben.

Wein, Musik und Feuerwerk: Das Cochmer Wein- und Heimatfest

"An der Moselpromenade und in Cochems 'guter Stube', dem Marktplatz, wird ausgiebig gefeiert" verspricht die Stadt mit Blick auf die kommenden Tage. Für die Festbesucher*innen stünden zahlreiche Weinstände bereit, an denen sie "edle Rieslingweine und spritzige Rieslingsekte" probieren können.

Auch für das kulinarische Wohl der Gäste werde gesorgt. Zudem würden diese durch ein Musikprogramm mit zwei Bühnen und den Auftritten von Showbands und Musikkapellen erstklassig unterhalten. Ein Highlight im Programm stellt darüber hinaus der Festumzug mit circa 1000 Teilnehmer*innen dar, der am Sonntag (28. August 2022) ab 14 Uhr stattfindet. Das genaue Programm hat die Stadt in Form eines Flyers veröffentlicht.

Um 22.00 Uhr steht dann (ebenfalls am Sonntag) noch ein farbenprächtiges Feuerwerk an. Wie eine Sprecherin auf Nachfrage von inRLP.de erklärte, finde Spektakel in diesem Jahr allerdings nur in eingeschränkter Form statt. Grund dafür sei die Trockenheit. "Es wird nicht wie sonst von der Burg oder den Weinbergen aus geschossen", so die Sprecherin. Stattdessen würden die Raketen nur im Bereich der Mosel gezündet werden: "So sollen mögliche Brände verhindert werden."