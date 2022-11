Berlin vor 54 Minuten

Finanzen

Bund beschließt Entlastungen für Bürger: Die 6 wichtigsten Punkte im Überblick

Plus für Steuerzahler, Mieter und Geringverdiener: Der Bundestag hat am Donnerstag Weichen für viele Entlastungen gestellt. Bei einigen Punkten sind aber noch die Länder am Zug.