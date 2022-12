Die Energiekrise lässt Deutschland nicht zur Ruhe kommen: Auch wenn die Gas-Speicher voll sind, bei der Stromversorgung scheint nicht alles so sicher zu sein. Wie die Bildzeitung am Freitag berichtet, geht aus vertraulichen Unterlagen des Umweltministeriums in Baden-Württemberg hervor, dass gezielte Abschaltungen von Teilen des Stromnetzes ("Brownout") im kommenden Winter nicht ausgeschlossen werden können.

So sollen Überlastungen des Stromnetzes und eventuelle Total-Stromausfälle ("Blackout") vermieden werden. Das kann für viele Haushalte oder Unternehmen jedoch bedeuten, dass diese kurzzeitig ohne Strom sind. Wie Bild berichtet, könnte es in den kommenden Monaten in Baden-Württemberg zu solchen Abschaltungen kommen. Konkret wären dies Abschaltungen für jeweils etwa 90 Minuten, die rollierend Teile des Stromnetzes von der Energie abtrennen würden. Dies würde ganze Stadtteile und Industriebetriebe betreffen.

Warum ist gerade Baden-Württemberg betroffen?

Laut Bild-Bericht macht man sich im Umweltministerium in Baden-Württemberg Sorgen aufgrund der Lage im benachbarten Frankreich. Dort sind derzeit nur 32 von 56 Kernkraftwerken am Netz, die Leistung habe sich halbiert. Dieser Strom fehlt auch auf dem Strommarkt des Nachbarlands Deutschland, vor allem in Baden-Württemberg.

In Frankreich bereitet die Regierung bereits die Bevölkerung auf Engpässe in der Stromversorgung im Winter vor. Anzeichen für Sorgen um die Stromversorgung im Südwesten Deutschlands zeigt auch, dass der Netzbetreiber TransnetBW am Mittwoch, 7. Dezember, Bürger aufgefordert hat, Strom zu sparen. Jedoch ist diese Aufforderung wohl eher als Maßnahme zur Senkung der Kosten zu sehen, da TransnetBW erst kürzlich, wie die Stuttgarter Nachrichten berichteten, Strom aus der Schweiz einkaufen musste. Dieser ist teurer als der französische Atomstrom und treibt die Kosten. Energie sparen ist hierauf also eine sinnvolle Reaktion.

Laut Bild wären Stromabschaltungen oder gar Stromausfälle in Baden-Württemberg mit schlimmen Konsequenzen verbunden, da hier besonders viele mittelständische Unternehmen mit hohem Bedarf an durchgehender Energieversorgung ansässig sind.

