Der Herbst ist da und der Winter lässt nicht lange auf sich warten. Damit steigt auch die Sorge vor einer neuen Corona-Welle, und auch davor, wie gefährlich diese für uns sein könnte. Derzeit zeichnet sich ab, dass besonders eine Variante des Virus in der kalten Jahreszeit den Ton angeben könnte: BQ.1.1. Darüber berichteten unter anderem die Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA) oder der Focus in den vergangenen Tagen.

Zumindest vermehrt sich diese derzeit in unseren Breiten besonders stark. Laut dem Cambridge-Forscher Cornelius Römer nimmt diese Mutation in Europa und Nordamerika Fahrt auf und könnte spätestens Ende November eine immense Infektions-Welle lostreten. "Ihr relativer Anteil hat sich jede Woche mehr als verdoppelt", rechnet der Bioinformatiker die Ausbreitung von BQ.1.1. auf Twitter, mit dem Hinweis vor, dass die Variante bis zu zehn Prozent ansteckender sein könnte als die bisher vorherrschenden.

Laut Römer steigen die Infektionszahlen bereits jetzt, was man auf die neue Variante zurückführen könnte. Laut Focus online zeigen Preprint-Studien aus China und Schweden, dass BQ.1.1. schlechter vom Immunsystem erkannt wird. Dazu zitiert das Nachrichten-Magazin den Basler Virologen Richard Neher, in dessen Augen die Mutation "eine vergleichbare Immunflucht und Mutationen an ähnlichen Positionen" wie BA.2.75.2 aufweist, die derzeit dominant ist.

Gefahr der "Immunflucht" - BQ.1.1. bei Infektionen besonders schnell

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnt deshalb, dass sich auch Genesene die neue Variante leicht einfangen könnten. "Wenn sich etwa die Variante BQ.1.1 durchsetzt, würden sich auch diejenigen, die sich im Sommer infiziert haben, wahrscheinlich wieder leicht infizieren können", erläuterte der Sozialdemokrat unlängst in einem Gespräch für die Frankfurter Allgemeine.

Wie wirkt aber die Impfung gegen BQ.1.1.? Experten trauen sich laut dem Focus dazu noch kein Urteil zu. Immerhin dürfte der neue Booster ersten Einschätzungen zufolge sinnvoll sein, da es sich bei der neuen Variante um einen Abkömmling von BA.5 handelt, für den das aktuelle Auffrisch-Vakzin konzipiert wurde. Generell dürfte aber jede vorherige Impf-Variante besser sein als gar keine. "Sieht aus, als wäre jetzt ein ziemlich guter Zeitpunkt, um sich einen Booster zu holen", meint dazu der Wissenschaftler Cornelius Römer.