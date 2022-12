Bereits am Vorabend von Silvester haben junge Leute in Berlin Böller auf die Straße und auf Polizisten geworfen. Es wurden fünf Beteiligte vorübergehend festgenommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Ein Polizist sei leicht verletzt worden, aber im Dienst geblieben, sagte eine Sprecherin. Zuvor hatte "Bild" berichtet. Schon am Donnerstagabend hatten etwa 150 Menschen rund um eine Straße in Berlin-Schöneberg illegal Knaller und Raketen gezündet und einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Menschen-Menge wirft Böller auf die Straße, bis die Polizei anrückt

Am Freitagabend kamen dort nach Angaben der Polizeisprecherin wieder rund 30 Menschen zusammen und warfen Böller auf die Straße, bis die Polizei anrückte. Auch uniformierte Einsatzkräfte seien mit Pyrotechnik beworfen worden. Gegen 22.00 Uhr habe sich die Lage beruhigt, sagte die Sprecherin.

Rund um die berüchtigte Straße richtete die Polizei eine Verbotszone für Feuerwerk ein, weil es dort auch früher schon Probleme gegeben hatte.

Generell ist das Zünden von Pyrotechnik erst am Silvesterabend erlaubt, und zwar von 18.00 Uhr bis 6.00 Uhr am Neujahrsmorgen. Der Verkauf läuft seit Donnerstag. Die Berliner Polizei hat zum Jahreswechsel 1100 zusätzliche Kräfte im Dienst. Feuerwehr und Hilfsorganisationen kündigten an, mit mehr als 1400 Menschen im Einsatz zu sein.

Vorschaubild: © Paul Zinken/dpa