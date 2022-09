80. Bockenheimer Winzerfest findet vom 14. bis 17. Oktober 2022 statt

In Bockenheim an der Weinstraße (Kreis Bad Dürkheim) steht ein Jubiläum an: Vom 14. bis 17. Oktober 2022 feiert die Gemeinde das 80. Bockenheimer Winzerfest. Die Besucher*innen dürfen sich wie in jedem Jahr auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Sogar ein Feuerwerk wird es in diesem Jahr geben.

80. Bockenheimer Winzerfest - Vielfältiges Programm mit Feuerwerk geplant

Das viertägige Festprogramm wartet mit zahlreichen Veranstaltungen und Angeboten auf. Los geht es am Freitagabend (14. Oktober 2022) mit einem Mundartgottesdienst. Ab 20 Uhr spielt dann die Partyband "Krachleder" im Festzelt. Für den Eintritt müssen Besucher*innen zehn Euro, im Vorverkauf acht Euro bezahlen. Mundart steht auch am Samstag auf dem Programm, nämlich in Form eines Mundartdichterwettstreites, der um 15 Uhr im Festzelt und gegen Bezahlung von drei Euro besucht werden kann. Am Abend tritt die Band "Xtreme" auf, die Eintrittspreise gleichen denen vom Freitag.

Am Sonntag geht es um 11 Uhr mit einem Frühschoppen los. Musikalisch begleitet wird das Ganze von "Die Anonyme Giddarischde". Der Eintrittspreis hierfür beträgt fünf Euro. Mit den "Sembachern" steht ab 15 Uhr Unterhaltungsmusik auf dem Programm. Der letzte Festtag steht ganz im Zeichen der Familie. Die Besucher*innen dürfen sich bei freiem Eintritt auf ein Unterhaltungsprogramm und Musik freuen. Anlässlich des Jubiläums findet am Abend außerdem ein buntes Feuerwerk statt.

Während des Winzerfests laden zudem Schausteller*innen mit einem Autosscooter, Schießwagen, Pfeilewerfen, Kinderkarussell, Kindereisenbahn und jede Menge Essen und Trinken zum Besuch ein. Der Umzug muss in diesem Jahr, aufgrund von behördlichen Auflagen, leider entfallen. Bei folgenden Vorverkaufsstellen können bereits Karten für die einzelnen Veranstaltungen erworben werden: