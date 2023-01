Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat bekräftigt, dass Studierende eine Einmalzahlung als Energiepauschale von 200 Euro noch "in diesem Winter" erhalten sollen. "Die Auszahlung sollte schnellstmöglich erfolgen, noch in diesem Winter", sagte die FDP-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Das Gesetz sehe vor, dass die Länder dafür zuständig seien. "Sie wollten den Weg über eine gemeinsame digitale Antragsplattform gehen, und das machen wir jetzt."

200 Euro Einmalzahlung für Studierende - diese Gruppen profitieren

Anspruch auf die 200 Euro sollen all jene haben, die am 1. Dezember 2022 an einer Hochschule eingeschrieben oder zu diesem Zeitpunkt in einer Fachschulausbildung waren. Voraussetzung ist ein Wohnsitz oder "gewöhnlicher Aufenthalt" in Deutschland zu diesem Stichtag.

An Fachschulen werden beispielsweise Erzieher ausgebildet, Techniker oder Betriebswirte. Auch Teilzeitstudierende, Teilnehmer an einem Dualen Studium, ausländische Studierende und diejenigen, die zurzeit ein Urlaubssemester machen, sollen von der Zahlung profitieren.

