Wittlich vor 1 Stunde

1000. Baby

Neugeborenen-Jubiläum: Leni ist das 1000. Baby des St. Elisabeth Krankenhauses in Wittlich

Im St. Elisabeth Krankenhaus in Wittlich wurde die 3150 Gramm schwere Leni geboren. Sie ist das 1000. Baby in der Klinik. Am Weltkindertag (20. September 2022) wurde dies gefeiert.