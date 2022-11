Update vom 03.11.2022, 13.30 Uhr: Radfahrerin nach Lkw-Unfall in Berlin für hirntot erklärt

Drei Tage nach dem Unfall mit einem Betonmischer in Berlin ist die lebensgefährlich verletzte Radfahrerin für hirntot erklärt worden. Das geht aus einer aktualisierten Mitteilung der Berliner Polizei vom Donnerstag (3. November) hervor. Die 44-Jährige war am vergangenen Montag in der Bundesallee in Berlin-Wilmersdorf von dem Lastwagen erfasst und überrollt worden.

Der Unfall hat für bundesweites Aufsehen und Diskussionen gesorgt. Denn ein Spezialfahrzeug, das helfen sollte, die Verletzte unter dem Lkw zu befreien, stand nach Angaben der Feuerwehr in einem Stau auf der Stadtautobahn. Dieser soll durch eine Aktion der Klima-Protestgruppe "Letzte Generation" ausgelöst worden sein.

Deren Mitglieder hatten nach Bekanntwerden des Unfalls teilweise Verantwortung für die Verspätung eingeräumt, aber gleichzeitig betont, an ihren Forderungen und Aktionen festhalten zu wollen.

Viel Kritik erntete auch Aktivist Tadzio Müller, der dem extremeren Spektrum der Gruppe zugeordnet wird. Er hatte einen Tweet über den Unfall verfasst, ihn später aber wieder gelöscht. Wie Screenshots belegen, stand in dem Post folgendes: "Scheiße, aber: nicht einschüchtern lassen. Es ist Klimakampf, nicht Klimakuscheln & shit happens." Im Interview mit der Bild-Zeitung erklärte Müller, er sei aufgrund des Tweets heftig bedroht worden, habe ihn wieder gelöscht und sich auch dafür entschuldigt.

Erstmeldung vom 31.10.2022, 14 Uhr: Lebensgefahr wegen Klimablockade? Rettungskräfte stecken im Stau

Klimademonstranten hatten am Montagmorgen (31. Oktober) erneut an mehreren Stellen in Berlin mit Blockaden für Behinderungen im Verkehr gesorgt. So war etwa die A100 in Höhe des Dreiecks Funkturm in Richtung Neukölln und die Überleitung zur A115 gesperrt. Ein Vorfall am Rande der Proteste sorgte nun für Empörung und scharfe Kritik an den Aktivisten.

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr sind nach Angaben eines Sprechers wegen Protesten von Klimademonstranten verspätet an einem Unfallort eingetroffen. Die Kollegen hätten mit einem sogenannten Rüstwagen mit Spezialtechnik, die etwa zum Anheben schwerer Lasten eingesetzt wird, eine "recht relevante Zeit" im Stau auf der Stadtautobahn A100 gestanden, sagte Sprecher Rolf Erbe am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Die Rettung hat sich dadurch zeitlich verzögert."

Radfahrerin schwer verletzt: Rettungswagen

Nach Angaben des Sprechers sollte die Spezialtechnik bei der Bergung einer lebensgefährlich verletzten Radfahrerin helfen, die bei einem Unfall in Berlin-Wilmersdorf unter einen Betonmischer geraten war. Da die Technik nicht zur Verfügung stand, habe man an der Unfallstelle improvisieren müssen, berichtete der Sprecher verärgert.

Mittlerweile haben sich auch die beteiligten Aktivisten zu den Anschuldigungen geäußert, und indirekt eine mögliche Verantwortung eingeräumt. "Es bestürzt uns, dass heute eine Radfahrerin von einem Lkw verletzt wurde. Wir hoffen inständig, dass sich ihr Gesundheitszustand durch die Verspätung nicht verschlimmert hat", so Carla Hinrichs von der "Letzten Generation". "Bei all unseren Protestaktionen ist das oberste Gebot, die Sicherheit aller teilnehmenden Menschen zu gewährleisten. Das gilt selbstverständlich auch für alle Verkehrsteilnehmer:innen."

Nichtsdestotrotz steht die "Letzte Generation" zu ihren Zielen und den Straßenblockeden als Form des Protests. "Wir unterbrechen den Alltag nicht leichtfertig. Wir wünschten, eine solche Störung wäre nicht notwendig, um die Regierung in der Klimakrise zum Handeln zu bewegen. Sobald die Regierung die ersten Sicherheitsmaßnahmen gegen den drohenden Klimakollaps ergreift, werden wir sofort alle Protestaktionen einstellen", so eine Sprecherin der Initiative in einer Stellungnahme zu den Vorkommnissen.

