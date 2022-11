Babynamen-Rankings in Deutschland halten selten Überraschungen bereit. Sie sind aber dennoch eine schöne Inspiration für werdende Eltern, das weiß auch Vornamensexperte Knud Bielefeld. Der Wirtschaftsinformatiker sammelt jedes Jahr systematisch hunderttausende Geburtsmeldungen, um herauszufinden, welche Namen am beliebtesten sind. Wie sieht der Trend für 2023 aus?

Ganz genau lässt sich das natürlich noch nicht sagen. Die richtige Rangliste kann logischerweise erste Ende 2023 gemacht werden, aber schon jetzt gibt es einige Anhaltspunkte. Bielefeld hat anhand der Daten, die er bislang gesammelt hat, eine Prognose erstellt. Bleiben die Trends unverändert, könnten das die Top 10 der Vornamen für Mädchen und Jungen 2023 werden.

Die beliebtesten Mädchennamen: Trend für 2023

Mia Leni Emma Lina Lia Ella Sophia Marie Emilia Lilly

Besonders die Namen Lina und Leni werden für Mädchen immer beliebter. Vielleicht könnte einer der Vornamen sogar demnächst auf Platz 1 klettern, mutmaßt Bielefeld. Die sonst sehr populären Mädchennamen Hannah, Clara und Lea sind dagegen aus den Top 10 gefallen. Mia, Ella, Emma, Emilia und Sophie halten sich dagegen auf den vorderen Plätzen - die Namen wird man in den nächsten zehn Jahren also noch öfters auf den Schulhöfen und in Kindergärten hören.

Die beliebtesten Jungennamen: Trend für 2023

Noah Finn Theo Matteo Ben Elias Emil Liam Leon Jonas

Auch bei den Vornamen für Jungs sind viele schon bekannt, Noah und Finn halten sich hartnäckig in den Top 3. Bielefeld sieht aber auch einen "auffälligen Aufwärtstrend" bei den Namen Theo und Liam. Letzterer ist eher aus dem englischsprachigen Raum bekannt. Ungewöhnlich ist das nicht, so war für 2022 der Name Henry auf der Liste. Dieser Trend ist aber scheinbar schon wieder vorbei, Luca, Luis und Paul sind ebenfalls aus den Top 10 gerutscht. Doch wie Bielefeld betont, kann sich bei den Trendnamen noch viel ändern. "Wenn jetzt plötzlich eine Serienheldin einen Vornamen populär macht, dann klettert dieser Name vielleicht in der Hitliste empor. Oder ein Verbrecher macht unrühmliche Schlagzeilen, woraufhin sein Vorname bei den werdenden Eltern in Ungnade fällt", so der Vornamensexperte.

Wie in den Rankings deutlich wird, lieben die Eltern in Deutschland vor allem kurze, zeitlose Namen für ihre Babys. Es gibt aber auch Vornamen, die bei uns verboten sind. Welche das sind, liest du hier.