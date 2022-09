Statt zu einem zufriedenen Käufer in Deutschland fliegt ein Mumienfuß zurück in die Heimat nach Ägypten. Das Stück war in diesem Jahr noch auf Ebay Kleinanzeigen zu finden. Die Polizei verhinderte jedoch den Verkauf - und gab das Artefakt nun fürs Museum frei.

Eigentlich sollte er auf Ebay Kleinanzeigen verkauft werden - doch jetzt kehrt ein Mumienfuß nach Ägypten zurück. Ende April 2022 hatte ein anonymer Anrufer den Zoll darauf aufmerksam gemacht, dass ein Krefelder im Internet einen mumifizierten Unterschenkel mit Fuß zum Verkauf anbot.

Krefelder Mumienfuß - Museum statt Ebay

Die Krefelder Polizei nahm die Ermittlungen auf, um auszuschließen, dass der Körperteil nicht jüngeren Datums ist und womöglich zu einem Mordopfer gehört. Offenbar hatten die Eltern des Verkäufers den Fuß Anfang der 1980er-Jahre von einem Ägyptenurlaub nach Deutschland mitgebracht.

Auch der Ägyptologe Dr. Robert Kuhn vom Ägyptischen Museum Berlin bestätigte schließlich: Der Fuß stammt tatsächlich aus der ägyptischen Antike. Das genauere Alter und die exakte Herkunft sind nicht bekannt. Der Verkäufer hat sich nicht strafbar gemacht, der Fuß wird allerdings damals aus Ägypten herausgeschmuggelt worden sein: Antike Gegenstände mussten bereits zu dieser Zeit einer Prüfungskommission für eine offizielle Ausfuhrgenehmigung vorgelegt werden. Menschliche Überreste hätten diese nicht mehr erhalten.

Am Donnerstag (8. September 2022) übergab Krefelds Polizeipräsidentin Ursula Mecklenbrauck den mumifizierten Fuß in Berlin dem ägyptischen Botschafter Khaled Galal Eldin Abdelhamid. "Als feststand, dass der mumifizierte Fuß Ägypten nicht auf legalem Weg verlassen hat", so Mecklenbrauck, "haben wir gemeinsam mit der ägyptischen Botschaft sofort die Rückgabe vorbereitet".