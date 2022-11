Schleswig-Holstein vor 1 Stunde

Corona-Regeln

Bald ohne Maske im Zug? Erstes Bundesland mit brisantem Vorstoß - es hagelt Kritik

In vier Bundesländern fällt in dieser Woche die Isolationspflicht für Corona-Positive. Nun hat Schleswig-Holstein angekündigt, eine weitere Maßnahme zu begraben - die Maskenpflicht in Zügen und dem ÖPNV. Doch die Begeisterung für den Vorstoß hält sich in Grenzen.