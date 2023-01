Bahn will mehr als 25.000 neue Beschäftigte gewinnen

Die Deutsche Bahn plant für dieses Jahr erneut mit rund 25.000 Neueinstellungen. «Wir brauchen zigtausende neue Kolleg:innen, um die Herausforderungen bei der Bahn zu stemmen», teilte Konzern-Personalvorstand Martin Seiler am Freitag mit. Insbesondere im operativen Bereich werde deshalb auch in diesem Jahr «auf Rekordniveau» in neue Beschäftigte investiert. Angesichts des «enormen Fachkräftemangels und des historisch engen Arbeitsmarkts» sei dieses Ziel «wirklich herausfordernd».

Vom Personalmangel und einem hohen Krankenstand ist auch die Bahn betroffen, was Fahrgäste insbesondere im Regionalverkehr zu spüren bekommen. Verspätungen und Zugausfälle häuften sich in den vergangenen Wochen und Monaten bei sämtlichen Verkehrsunternehmen auf der Schiene.

Die Bahn hat eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr rund 28.000 neue Beschäftigte eingestellt. Unterm Strich wuchs dadurch die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um rund 5000, weil im selben Zeitraum Tausende Beschäftigte das Unternehmen verließen, etwa um in Rente zu gehen.