Bad Säckingen aktualisiert vor 39 Minuten

Aggressives Verhalten

Irrer Zufall: Unbekannte werfen Currywurst und Bierdose auf Lokführer

Gleich zwei Unbekannte rasteten ohne ersichtlichen Grund in einem Regionalzug in Baden-Württemberg aus. In beiden Fällen wurde das Zugpersonal mit Lebensmitteln beworfen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen äußerst irren Zufall handelt.