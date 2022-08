Weil ihm die Kinder der Nachbarn immer wieder zu laut waren, wurde ein 38-jähriger Mann in Baden-Württemberg am Freitag (19. August 2022) gegen 18.45 Uhr in der Sudetenstraße in Leutkirch handgreiflich gegenüber den Kindern.

Nachdem er ein Kind geschlagen hatte und ein weiteres Kind bedroht hatte, intervenierte der 39-jährige Vater der 12 und 14 Jahre alten Kinder, der daraufhin vom Tatverdächtigen auch noch mit einem Messer attackiert wurde, wie das Polizeipräsidium Ravensburg berichtet.

Nachbarskinder zu laut: Mann schlägt und bedroht Kinder und greift Vater mit Messer an

Der Vater wurde leicht am linken Oberarm verletzt. Den Anweisungen der eintreffenden Polizeibeamten leistete der aggressive Nachbar in der Folge keine Beachtung, stattdessen bewegte er sich auf die Beamten zu - weshalb diese Pfefferspray gegen ihn einsetzten. "Das Pfefferspray zeigte Wirkung", heißt es in dem Bericht. Der 38-jährige Tatverdächtige konnte schließlich ohne Widerstand in Gewahrsam genommen werden konnte.

Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

Vorschaubild: © Annette Riedl/dpa